Brayan Cortés tuvo debut soñado con Peñarol al ser figura en el clásico ante Nacional

Un excelentísimo debut tuvo el chileno Brayan Cortés como arquero de Peñarol este sábado, siendo una de las figuras de su equipo en el gran triunfo por 3-0 sobre Nacional en el clásico del fútbol uruguayo.

En la segunda fecha del Clausura uruguayo, Cortés pudo ver su estreno con la camiseta de Peñarol y en el Campeón del Siglo, teniendo una gran actuación que le valió estar entre los protagonistas del compromiso.

⚽ Brayan Cortés brilla en su estreno en el arco de Peñarol

El ex Colo Colo, que no había podido estar presente en el arranque de Peñarol este clausura uruguayo, tuvo la gran oportunidad de saltar a la cancha como titular en el clásico ante Nacional.

Y su rendimiento no dejó dudas bajo los tres palos del Carbonero, teniendo grandes intervenciones para sostener la ventaja en el marcador de los suyos sobre todo en el primer tiempo del partido.

La tapada más importante de Cortés ocurrió cuando su equipo ganaba por 1-0, al atajar en los 37' un remate esquinado de Maximiliano Gómez que pudo haber significado el empate del Bolso, y posterior a aquello vino el segundo tanto de Peñarol obra de Emanuel Gularte, justo antes de irse al descanso.

Brayan Cortés - Atajada vs Nacional - Torneo Clausura pic.twitter.com/mnRMBS5b23 — TendenciaCAP Videos (@tendenciaCAPvid) August 9, 2025

💪 ¿Cortés se gana la titularidad en Peñarol?

Posiblemente esta actuación en el clásico le genere a Cortés la chance de mantenerse como el 1 de Peñarol por los próximos partidos de este Clausura.

Hay que recordar que Cortés fichó en Peñarol hace solo unas semanas en un préstamo desde Colo Colo hasta diciembre de este 2025, con una opción de compra de 1 millón y 200 mil dólares.

🔳 ¿Con quién compite en el puesto Cortés?

Peñarol cuenta actualmente con dos arqueros además de Brayan Cortés, el experimentado Martín Campaña y Kevin Morgan.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol?

El próximo duelo de Peñarol será en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

⚔️ Rival: Racing de Avellaneda

📅 Fecha: Martes 12 de agosto

🕕 Hora: 20:30

🏟️ Estadio: Campeón del Siglo