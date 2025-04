Johnny Herrera le dio con todo a Vidal y Correa por sus críticas a la prensa

El ídolo de Universidad de Chile Johnny Herrera criticó con todo a Arturo Vidal y Javier Correa, quienes enfrentaron en duros términos a la prensa tras el empate 1-1 de Colo Colo ante Racing en la Copa Libertadores.

Vidal cuestionó a los periodistas por enfocarse demasiado en la noticia de la posible descalificación del Cacique de la Libertadores, mientras que Correa cuestionó a un profesional en particular, en medio de una discusión por el arbitraje, enrostrando que: "Nunca entraste a una cancha".

La dura crítica de Johnny Herrera a Vidal y Correa

En su rol como comentarista en el programa Todos somos técnicos de TNT Sports, Johnny Herrera señaló: "Los dos ofuscados... pero el periodista no puede ir a hacer relaciones públicas o preguntarle sobre la familia".

"Tiene que preguntarle de la contingencia. Saca todo lo externo, pregúntale solo de fútbol, y se van a enojar igual los hue... Cuando no estás bien, tienes que agachar el moño", añadió.

Además, Herrera cuestionó el funcionamiento del Cacique: "¿En qué partido Colo Colo mostró cómo va a jugar este año? Más allá de todos los problemas y contingencias, Colo Colo tampoco ha hecho mucho...".

"Su entrenador y jugadores no han estado al nivel para ser protagonistas a nivel nacional e internacional. Entonces, ojo con eso también. Está bien, fuiste campeón el año pasado, pero los equipos tienen que renovarse y yo no he visto en todo el año a Colo Colo ser un equipo concreto", agregó.