"Malo cu...": La FURIOSA RESPUESTA de Carlos Palacios a Johnny Herrera

Ante los fuertes dichos de Johnny Herrera contra Carlos Palacios, criticándolo por poner en duda su presencia en la Selección Chilena, la Joya no se guardó nada y tuvo una furiosa respuesta contra el Samurai.

El volante de Colo Colo utilizó su cuenta de Instagram y utilizó fuertes palabras para contraatacar la ofensiva del ídolo de Universidad de Chile.

La furiosa respuesta de Carlos Palacios a Johnny Herrera

Lo que dijo Herrera dedicado Palacios en TNT Sports fue: "Hay una clara diferencia entre un tipo que ha ganado algo (se refirió a Esteban Pavez, quien no dudó de ir a La Roja) y otro que no ha ganado nada... Que no ande con ambigüedades porque también deja mal a Gareca. Si te llaman, tienes que estar. Por último, que lo diga alguien que ganó algo con la Selección, no cualquier piñiñento, no cualquier pelagato le puede decir que no a la Selección".

Esto fue replicado por el jugador de Colo Colo en una historia de Instagram, atacando a Herrera por temas extrafutbolísticos: "Habló el sin memoria que no se acuerda el currículum que tiene y no por jugar fútbol. Lo mejor que pudo hacer es hablar en la tele, porque con la pelota en los pies no creo tampoco".

No obstante, la artillería no quedó ahí porque después en un live de la misma red social dijo: "Ese we... tiene que mirarse el currículum y acordarse que tiene una vida atrás. Que no venga a hacerse el bonito. Ahora habla porque es periodista (es comunicador comentarista), pero si todos sabemos lo que hizo ese we... o no, tiene que mirarse el currículum primero para hablar de los demás".

"Habla de la selección y él iba a puro sentarse en la banca, el malo cu..", sentenció.