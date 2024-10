Kylian Mbappé vuelve a vencer al Paris Saint Germain en los tribunales deportivos

Kylian Mbappé sigue ganando terreno en su batalla legal contra el París Saint Germain, tras obtener una nueva victoria que le ordena al club francés pagarle 55 millones de euros. La disputa, que se intensifica, muestra las tensiones crecientes entre el delantero y su ex equipo.

Mbappé ha conseguido otra victoria en su conflicto legal con el PSG. La Liga de Fútbol Profesional de Francia ha dictaminado que el club debe pagarle 55 millones de euros por salarios impagos de la temporada pasada.

Sin embargo, el PSG se niega a pagar y ha anunciado que llevará el caso a instancias laborales de la justicia ordinariasi es necesario. Para el club, esta no es una victoria de Mbappé, sino un capítulo más en una compleja disputa.

Este es el segundo fallo favorable al jugador, pero el PSG tiene recursos legales disponibles, como apelar ante la Comisión Superior de Apelación de la Federación Francesa de Fútbol.

Según un portavoz del PSG, la situación se debe a que Mbappé no acepta un acuerdo amistoso, "Ahora que la Comisión de Apelación ha confirmado el dictamen de la Comisión Jurídica, el PSG se verá obligado a llevar el caso ante los tribunales competentes, mientras continúa, a pesar de la mala fe reiterada, intentando encontrar una solución amistosa con el jugador".

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has WON the case against PSG.



PSG has been ordered to pay Mbappé the €55 million they owe him. @franceinfo pic.twitter.com/vdwLXGwzVF