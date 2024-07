Gabigol volvió a estar en el ojo del huracán en Brasil

A raíz de la negativa de Gabriel Barbosa de renovar su vínculo con Flamengo, el futbolista brasileño no ha estado presente en los últimos duelos de su club y llamó la atención de sus seguidores, en relación al futuro de la figura del cuadro más grande de Brasil.

El contexto del aumento salarial se basa en el interés de Palmeiras, club que lo pretende y a lo que el 'Mengao' se resiste por lo que sería reforzar a uno de sus rivales directos en la parte alta de la tabla en el ámbito local y la fase final de Copa Libertadores.

La ausencia de Gabigol en Flamengo fue aprovechada por Bruno Henrique en Brasil

"Con el 50% del aumento de sueldo no aceptado, Gabriel Barbosa sigue entrenando en Rio de Janeiro de manera normal, pero no ha sido citado ni lo será mientras no solucione los temas contractuales", expresaron en la transmisión oficial de la cadena Premiere de Globo, agregando que el jugador percibe más de 3 millones de euros por temporada, uno de los sueldos más altos del continente.

Y en la cancha, pesar de la salida espectacular de Atlético Mineiro en el duelo ante Flamengo este miércoles 3 de julio, que incluyó pirotecnica de sobra en el Arena MRV de Belo Horizonte, fue el elenco de Tite que se puso en ventaja primero.

El delantero Bruno Henrique, titular en la visita en desmedro de Barbosa, se demoró apenas 14 minutos en abrir la cuenta, dejando a los dirigidos por Gabriel Milito.

Los chilenos Eduardo Vargas y Erick Pulgar, arrancaron desde la banca en el duelo por la fecha 14 del Brasileirao.