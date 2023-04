Josep Guardiola: Mi sueño es ganar todos los títulos

Josep Guardiola, técnico de Manchester City, afirmó que su sueño es volver a ganar todos los títulos, incluida la Liga de Campeones, en la que este martes se enfrenta a Bayern Munich, equipo al que también entrenó.

"Queremos intentar ganarla, claro. Es un honor estar aquí contra uno de los mejores equipos del mundo como Bayern Munich. La pregunta sobre ganar la Champions llega cada temporada y lo entiendo. Es algo que intentamos cada año, pero jugamos contra grandes equipos y todos quieren ganarla. Mi sueño es ganar todos los títulos, pero que lo vayas a intentar no quiere decir que lo consigas", explicó en rueda de prensa.

"Michael Jordan ganó seis anillos en la NBA; pero, ¿cuántas temporadas jugó? 16", añadió el técnico español, quien también destacó la importancia de tener a Erling Haaland este año.

"Es muy importante para nosotros, no te lo voy a negar. Vino para ayudarnos en la Champions, sí, pero también en la FA Cup y en la Premier League. Es importante tener un jugador que pueda marcar goles de la nada, pero en el pasado también marcamos mucho y quedamos eliminados. Quizás el problema es que no fuimos suficientemente sólidos en defensa", apuntó.

Guardiola se enfrentará este martes a Thomas Tuchel, el hombre que le venció en la final de la Liga de Campeones en 2021, cuando el alemán dirigía a Chelsea.

"Vimos el partido un mes después y no estuvo tan mal como pensaba. Fue un encuentro muy parejo, pero lo olvidamos y ahora estamos aquí de nuevo. No vivo en el pasado y no me preocupa. Es parte del juego", admitió el español.