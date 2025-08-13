¡Escándalo! Lo echaron de Argentina por “conductas inapropiadas” y será refuerzo de club de Primera

En el fútbol, las segundas oportunidades suelen aparecer en momentos inesperados. Ese es el caso de Facundo Pons, delantero argentino que dejó Defensores de Belgrano en medio de un conflicto que combinó sanciones, expulsiones y un quiebre con la dirigencia. Su fichaje por Deportes Limache se daría en plena competencia por el Torneo Nacional y con el mercado de pases cerrado, gracias a una excepción reglamentaria que ya genera debate.

⚽ ¿Por qué Limache puede ficharlo fuera del mercado de pases?

El mercado de fichajes en Chile ya cerró, pero el reglamento de la ANFP permite incorporar refuerzos fuera de plazo si un jugador del plantel sufre una lesión grave con una recuperación estimada superior a tres meses.

En este caso, Pons llega para reemplazar a Nelson da Silva, quien padece una luxación del tendón del peroneo corto del tobillo derecho. Según el periodista César Luis Merlo, ya existe un acuerdo verbal para que firme hasta diciembre, con opción de extender por un año más.

🔥 La conflictiva salida de Facundo Pons de Defensores de Belgrano

Pons, de 29 años, llegó a Defensores como uno de los refuerzos más importantes a comienzos de año en la Primera Nacional, pero terminó yéndose “por la puerta de atrás”. Su paso estuvo marcado por problemas físicos, acumulación de amarillas y dos expulsiones polémicas —ante Mitre de Santiago del Estero y Talleres de Escalada— que le costaron cinco partidos de suspensión.

En el partido frente a Mitre, incluso reaccionó con violencia, rompiendo una puerta tras ver la roja, lo que terminó de tensar la relación con la directiva. La Comisión Directiva decidió aplicarle una rebaja salarial como castigo por “conductas inapropiadas para un jugador profesional”. El delantero no aceptó la medida y todo derivó en una fuerte discusión que terminó con la rescisión anticipada de su contrato.

En total, Pons disputó 14 partidos con Defensores, todos como titular, y marcó siete goles ante rivales como San Telmo, Estudiantes, Colón y Chacarita.

📅 ¿Cuándo podría debutar en Deportes Limache?

Si el acuerdo se cierra en los próximos días, Pons se integrará de inmediato a los entrenamientos para ponerse a disposición en el tramo decisivo del Campeonato Nacional 2025, donde Limache busca consolidar su permanencia en Primera División.

🤔 ¿Quién es Facundo Pons?

Delantero argentino de 29 años, con pasos por Arsenal de Sarandí y Defensores de Belgrano. Se destaca por su presencia en el área, juego aéreo y capacidad goleadora.

⏳ ¿Por qué puede fichar fuera del mercado?

La ANFP autoriza incorporaciones fuera del período de transferencias si un jugador del plantel sufre una lesión grave. Pons reemplazará a Nelson da Silva.

📌 ¿Cuándo debutaría en Limache?

Dependerá de su estado físico y adaptación, pero podría estar citado en las próximas fechas del torneo.

💬 ¿Será la salvación goleadora que Limache necesita o sus antecedentes le jugarán en contra? Opina en nuestras redes y súmate al debate en Al Aire Libre.