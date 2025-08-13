“Si el sábado un error favorece a Colo Colo…”: la advertencia que agita la previa del clásico con la UC

El ambiente previo del clásico entre Colo Colo vs Universidad Católica está lejos de ser tranquilo. A días del choque en el Monumental, la visita de Roberto Tobar al camarín albo encendió un debate que mezcla arbitraje, suspicacias y declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Un histórico del fútbol chileno valoró el gesto, pero advirtió que podría tener consecuencias si el sábado ocurre un fallo polémico. Todo esto, en un momento clave para ambos equipos en el Campeonato Nacional 2025, donde el Cacique pelea por meterse en zona de Copa Libertadores y la UC busca acortar distancias en la tabla.

🔥 La visita que agitó el ambiente antes del clásico

La polémica arbitral sigue rondando a Colo Colo. La presencia de Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros, en el estadio Monumental para reunirse con el plantel y cuerpo técnico del Cacique, generó ruido en la previa del choque ante Universidad Católica.

Aunque la ANFP explicó que la intención era “bajar revoluciones” y aclarar dudas tras las duras críticas de Arturo Vidal y Jorge Almirón, el momento elegido para el encuentro dejó la sensación de que pudo haberse hecho de otra manera.

🎙 La frase que encendió el debate

En conversación con Deportes en Agricultura, un histórico de la Roja y del fútbol chileno, Patricio Yañez, valoró el gesto de Tobar, pero advirtió que la jugada podría condicionar al árbitro designado para el sábado, Cristián Garay:

“Es bueno el acercamiento de un gremio con otro, si ha sido un club crítico, si ha sido crítico de un club que ha sido históricamente ayudado que es Colo Colo. Me parece correcto… pero puede ser que debieron esperar otro momento, o de manera más privada, o que ellos fueran a la ANFP”.

Y dejó una frase que no pasó desapercibida: “Si el sábado ocurre un error que favorece a Colo Colo lo pueden ligar”.

⚽ Contexto: Vidal, Almirón y la tensión con los jueces

La relación de Colo Colo con el arbitraje está en su punto más tenso. Las declaraciones de Vidal tras el partido ante Everton —donde dijo que “los están cagando”— y los reclamos constantes de Almirón han puesto a los jueces bajo la lupa.

Según el exfutbolista, la reunión de Tobar busca justamente bajar la temperatura: “Me decían de alguna forma pegar un brochazo de que bajen las revoluciones, que no los están cagando… y que se actualicen, porque hay modificaciones en los reglamentos”.

📅 ¿Cuándo se juega el clásico Colo Colo vs Universidad Católica?

Fecha: Sábado 16 de agosto

Sábado 16 de agosto Hora: 15:00

15:00 Estadio: Monumental

Monumental Árbitro: Cristián Garay

❓ ¿Por qué se reunió Tobar con Colo Colo antes del clásico?

La ANFP indicó que el objetivo era calmar los ánimos y resolver dudas sobre cambios reglamentarios.

⏳ ¿Qué preocupa del “timing” de la reunión?

Para algunos exjugadores y comentaristas, como Patricio Yañez, el encuentro pudo haberse hecho en otra fecha o en un lugar más neutral para evitar suspicacias.

⚖️ ¿Podría influir en el arbitraje del clásico?

No hay pruebas de que influya, pero la advertencia es que si se produce un error a favor de Colo Colo, la polémica será inevitable.

