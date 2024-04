Luis Enrique aseguró que es mejor representante del "estilo Barça" que Xavi: "Miren los datos"

El entrenador español de Paris Saint-Germain, Luis Enrique, encendió la previa del choque ante su exequipo FC Barcelona, por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Preguntado en conferencia de prensa si él o Xavi están más cerca del "estilo Barça", el estratega señaló: "Yo. No es una opinión, miren los datos, en términos de posesión de balón, en presión alta, en ocasiones de gol, en títulos, en trofeos. Sin ninguna duda, yo. ¡Ah! Hay otros que opinan diferente".

"Nuestro objetivo es ser mejor que el Barça en los conceptos ofensivos. Me ha pasado en el 99 por ciento de los partidos que he jugado. Son datos. No es una opinión", añadió.

Por otra parte, no compartió que los "culé" sean favoritos: "Cuando empiece a rodar el balón, veremos quién es favorito. Casi prefiero que me pongan el rol de víctima. Estamos en el mejor momento de la temporada, en una gran disposición y momento mental, físico y futbolístico. Espero que la ambición supere a la presión y tenemos mucha ilusión por estar en la siguiente fase".

"En la fase de grupos veía un exceso de responsabilidad y ahora veo mucha ilusión y una ambición desmesurada para jugar ante un gran Barça con ganas de superar la eliminatoria. No hay que poner una presión demasiado alta a un equipo que no ha ganado la Champions. Desconocemos ese trofeo como club. Eso no quiere decir que no podamos ganar la Champions".

Este duelo se llevará a cabo este miércoles a las 15:00 horas (19:00 GMT).