Pep Guardiola aún no define su futuro en el Manchester City y deja enigmático mensaje

Pep Guardiola, el exitoso técnico del Manchester City, mantiene su deseo de dirigir una selección nacional, incluso tras la reciente contratación de Thomas Tuchel como entrenador de Inglaterra. Con casi una década al mando del City, Guardiola se muestra firme en sus intenciones de dejar la banca en algun momento, sin dar plazos para dar este paso.

Guardiola ha sido claro al manifestar su ambición de entrenar a un equipo nacional. Aunque Inglaterra ya tiene a Tuchel, la Federación Inglesa contactó a Guardiola en verano para evaluar su interés en reemplazar a Gareth Southgate. Sin embargo, el español subrayó que su enfoque actual está en el Manchester City.

El futuro de Guardiola es una incógnita, ya que su contrato expira en junio de 2025. Durante su tiempo en el club, ha cosechado numerosos éxitos, incluyendo seis títulos de Premier League y la primera Champions League en la historia del equipo. A pesar de su éxito, todavía no ha decidido si renovará su contrato.

😄☔️ Pep Guardiola: "The factor to decide my future at Man City? The weather! I'm waiting for it to change, and after I will take a decision".



"To be honest, the club never put me any pressure to decide. Never ever".



"I'm sure they have options in case I leave, one day". pic.twitter.com/aeDjSx0mNj