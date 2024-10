Lionel Messi disfrutó la goleada ante Bolivia porque sabe que “pueden ser los últimos partidos”

Había mucha expectación en el público argentino porque Lionel Messi regresó en esta doble fecha FIFA a la Albiceleste, y de paso ante Bolivia regresaba a jugar en Buenos Aires, en el marco de las Clasificatorias al Mundial del 2026.

Y el capitán trasandino respondió con creces, en la goleada 6-0 sobre los altiplánicos tuvo el rol de conductor, asistidos de goles y como si eso fuera poco, se matriculó con tres conquistas, una de ellas incluso con su pierna derecha.

Messi disfruta los que pueden ser sus últimos partidos

El astro de los actuales campeones del mundo graficó la alegría de jugar de local, ya que recibe el afecto de la afición trasandina: “es muy lindo venir acá, sentir el cariño de la gente, emociona como la gente grita mi nombre, el de todos, la conexión con la gente que viene desde hace años, nos encanta estar acá. Felices por todo esto”.

Hay un tema eso sí que preocupa en Argentina y es ¿hasta cuándo seguirá Messi en la selección? La respuesta sigue siendo una incógnita, incluso para él, por lo mismo sigue gozando: “no me puse fecha ni plazos, simplemente disfrutar de estos momentos, me emociona más que nunca disfrutar de la gente porque sé que pueden ser los últimos partidos. Me queda ahora hacer una buena pretemporada porque el año pasado no la hice. Terminar bien el año y empezar a preparar nuevamente y seguir paso a paso”.

Messi y el apoyo a los jóvenes

En el proceso que comanda el entrenador Lionel Scaloni, hay espacio para jóvenes valores de la Albiceleste, uno de ellos Nico Paz, que debutó y vaya paradoja, ni siquiera había nacido cuando Messi debutó y fue un tema que destacaron: “es una locura más allá de la edad es un jugador que tiene una cabeza impresionante y ojalá que podamos ayudarlo a seguir creciendo”.

Argentina con su goleada 6-0, con las tres anotaciones de Messi, está al tope de la Clasificatoria de Sudamérica con 22 puntos, y está cada vez más cerca de los pasajes al Mundial, donde esperan revalidar el título.