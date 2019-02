Ex seleccionado francés criticó trato de Bielsa con las personas: "Es un poco autista"

El ex seleccionado francés Christope Dugarry criticó al argentino Marcelo Bielsa y en específico su forma de tratar con las personas.

"La forma en que trata a las personas, los periodistas ... Es un poco autista, ¿no les parece?", dijo en declaraciones que reproduce el medio O Jogo y que dio a la emisora RMC.

Por otra parte Frank Lebouef, quien estuvo con el rosarino en Olympique Marsella, sostuvo que "es una persona que no me gusta, no me gusta la filosofía de él, no me gusta la forma en que orienta un grupo, para mí no mostró nada".

"Entrar en el ascensor por la mañana, con el capitán de equipo, y ni saludar o mirar para él demuestra un pequeño problema ", lanzó.

Bielsa ahora dirige a Leeds United de la Championship League inglesa.