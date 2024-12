La dura confesión de Neymar sobre su estadía en el PSG

El presente futbolístico de Neymar, producto de las lesiones que lo han aquejado en el último tiempo, sigue incierto, incluso se habla de su salida del Al Hilal de Arabia Saudita y un eventual regreso al Santos de Brasil.

Aunque desde medio oriente también se sostiene que la opción su partida sería una vez que concluya el Mundial de clubes, donde se medirán contra Real Madrid, Salzburgo y Pachuca.

Neymar y lo que vivió en el PSG

El goleador máximo de la Selección de Brasil, concedió una entrevista a RMC Sport, y allí confesó lo duro que le tocó vivir jugando en el equipo de la capital francesa. “Decidí dejar el PSG y llegó esta oferta para incorporarme al Al Hilal. La recibí justo después de marcharme, porque sencillamente no era feliz allí”.

Neymar reconoció que al principio todo marchó bien, pero eso fue modificándose con el tiempo: “El primer año fue magnífico. Me recibieron muy bien los franceses y los aficionados. Los dos o tres últimos años no fueron lo mismo, no fue increíble la forma en que me trataron, le pasó lo mismo a Messi. En lo que a mí respecta, fue injusto porque siempre lo he dado todo en el terreno de juego”.

Para el talentoso jugador brasileño hubo cosas que resultan intolerables: “Me entristeció un poco la forma en que me trataron los aficionados, sobre todo cuando vinieron a mi casa, cuando quisieron invadir mi casa, insultarme o querer pegarme. Por lo que a mí respecta, se pasaron de la raya. Nuestra relación dejó de ser respetuosa, mientras que yo siempre les he respetado”. Finalmente, Neymar señaló que este tema para él ya está superado y no guarda rencor, con la excepción de algunos dirigentes e hinchas, ya que fue el club que más tiempo estuvo en su carrera.