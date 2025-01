¿Otra vez juntos? Neymar asombra al reconocer la opción de jugar con Messi y Suárez otra vez

El fútbol de Arabia Saudita, donde han recalado múltiples estrellas, tiene un férreo competidor en Estados Unidos desde que Lionel Messi llegó al Inter Miami, y hay destacados jugadores que estudian la chance de actuar en la MLS, uno de ellos Neymar.

El talentoso deportista brasileño concedió una entrevista a CNN, donde reconoció que ya tuvo posibilidades de recalar en Miami: “cuando iba a dejar el Paris Saint Germain, la ventana de transferencias estaba cerrada en Estados Unidos, así que no tuve esa opción”.

En el Barcelona, las últimas grandes campañas a nivel internacional fueron con la tripleta ofensiva bautizada como MSN, un juego con el mundo del internet, y también como sigla con los apellidos de Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar, y que podría reeditarse.

En la nota con la cadena televisiva, el futbolista nacido en el Santos habló de esta opción de reencuentro: “obviamente, volver a jugar con Messi y Suárez sería increíble. Son mis amigos, todavía nos hablamos, sería interesante revivir este trío”, por lo que los fanáticos del Inter Miami se ilusionaron rápidamente.

El brasileño, eso sí, se apuró en aclarar que eso deberá esperar aún dado que tiene contrato vigente: “soy feliz en el Al-Hilal, soy feliz en Arabia Saudita, pero quién sabe. El fútbol está lleno de sorpresas”.

El histórico goleador del Scratch, que durante el último tiempo ha sufrido reiteradas lesiones, señala que desea llegar a una nueva cita planetaria el 2026: “lo intentaré, quiero estar allí. Haré todo lo posible para formar parte de la selección. Tenemos un año, un año y medio para trabajar, para hacer las cosas bien y llegar. Sé que este será mi último Mundial, mi última oportunidad y haré todo lo posible para jugarlo”, cerró el futbolista que sigue con el sueño frustrado de ser campeón del mundo con Brasil.

