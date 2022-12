Barack Obama también despidió a Pelé: Entendió el poder del deporte para unir

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama se sumó a las condolencias por la muerte del tres veces campeón del mundo, Pelé, y aseguró que el otrora futbolista del New York Cosmos entendió el poder del deporte para unir a las personas.

"Pelé fue uno de los más grandes en jugar este hermoso juego. Y como uno de los atletas más reconocidos del mundo, entendió el poder de los deportes para unir a las personas", escribió el otrora mandatario norteamericano.

Fanático de los deportes, Obama subió este texto con una foto donde aparece él junto a "O Rei".

"Nuestros pensamientos están con su familia y todos los que lo amaban y admiraban", añadió.

Pelé was one of the greatest to ever play the beautiful game. And as one of the most recognizable athletes in the world, he understood the power of sports to bring people together. Our thoughts are with his family and everyone who loved and admired him. pic.twitter.com/urGRDePaPv