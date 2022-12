Erling Haaland: "Todo lo que veas a cualquier jugador, Pelé lo hizo primero"

Erling Haaland, delantero noruego de Manchester City, recordó a Pelé, fallecido este jueves a los 82 años, y dijo que el astro brasileño firmó antes que ningún otro futbolista las jugadas que ahora se pueden ver sobre el césped de todos los estadios del mundo.

"Todo lo que veas a cualquier jugador, Pelé lo hizo primero", escribió en su cuenta personal de Twiter junto a una imagen del jugador brasileño con la camiseta de su selección.

Revisa acá la publicación de Haaland:

Everything you see any player doing, Pelé did it first. RIP ⚽️🤴🏿 pic.twitter.com/SeW0z1hQTm