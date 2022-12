Hijo de Pelé publicó emotivo mensaje: "Fuerza padre mío"

Edinho, uno de los hijos de Pelé, publicó este domingo un mensaje emotivo en medio del complejo momento de salud que vive su padre, quien se encuentra internado en el Hospital "Albert Einstein" de Sao Paulo.

El ex arquero acompañó sus palabras con una fotografía de su niñez, junto a "O Rei": "Si no hubo muchas lecciones, tal vez fue porque la vida no lo permitó. Hubo muchos ejemplos, gracias por todo", señaló.

"Fuerza, padre mío. Rey mío", puso en el posteo.

El legendaro futbolista brasileño ingresó al recinto médico para reevaluar el tratamiento de quimioterapia que recibe producto de un cáncer de colon y quedó internado para tratarse una infección respiratoria.