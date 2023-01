Infantino se llenó de críticas por tomarse una selfie cerca del ataúd de Pelé en su velorio

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue recriminado por los seguidores del fútbol tras la viralización de una imagen captada durante su presencia en el velorio de Pelé en el Estadio Vila Belmiro.

La fotografía retrató al dirigente tomándose una selfie —sonriendo incipientemente— junto a otras personas que acudieron a las exequias, todo a solo unos centímetros del ataúd de la leyenda que, cabe recordar, se mantuvo abierto.

El acto no gustó en las redes sociales, que reprocharon al mandamás del balompié mundial, sobre todo haciendo hincapié en sus declaraciones en la misma jornada del martes, donde indicó que se sugerirá el nombremiento de un estadio como Pelé en cada país.

Varios internautas se expresaron contra Infantino, pasando desde apuntar su "falta de respeto" hasta indicar que es un "personaje deagradable e infame".

You have to hand it to Infantino. Taking a selfie in front of the open casket at Pele's funeral is the kind of shithousery Blatter could only dream of.

@FIFAcom #Infantino what a way to respect #Pele doing selfie at his wake, resign you’re not any better than #Blatter is time for #Brasil #Italy #ENGLAND #TheNetherlands #Spain and others to create their own International Football Association #IFA no to mention allowing #saltbae pic.twitter.com/1GIw44m9jT