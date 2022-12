La reacción de Xuxa tras conocerse el deceso de Pelé

La presentadora y cantante brasileña Xuxa reaccionó en sus redes sociales tras el deceso de quien fue su pareja hace varios años, el ídolo del fútbol Pelé.

La artista, que estuvo junto al jugador durante unos seis años, publicó un mensaje en Instagram para expresar sus condolencias con la familia.

"Márcia, kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste y todos (hijos de corazón), nietos, sobrinos, Lucía, y todos los que estuvieron al lado de 'Dico', les mando un abrazo cariñoso", escribió.

"Que el dolor de la pérdida se transforme en buenos recuerdos para que sea menos pesado. Marcia, que dios te dé la fuerza que necesitas", siguió.

Según la prensa brasileña, 'Dico' es como era conocido Pelé en su infancia.

La relación del astro con la intérprete generó mucha controversia debido a que comenzó cuando ella era menor de edad y él cerca de los 40 años, pero además porque la cantante realizó unas declaraciones hace algunos años.

"Tuve mi primera relación que duró seis años y he sido traicionada continuamente. Cuando lo miraba, en su boca tenía lápiz labial que no era el mío. Eso era normal para él. Una vez me dijo: 'Son las mujeres que quieren estar con Pelé'. Cuando cumplí 23 años –cuando se separó-, mi vida estaba cambiando mucho", señaló en aquella ocasión.