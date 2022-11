Pelé está en condición médica estable, según boletín divulgado por hospital

El tres veces campeón mundial brasileño Pelé fue ingresado en el Hospital "Albert Einstein" de la ciudad de Sao Paulo para una evaluación de los resultados de la quimioterapia con la que se le viene tratando el tumor de colon que le fue diagnosticado en septiembre de 2021, según el boletín divulgado por el centro médico.

"Tras la evaluación médica, el paciente fue conducido a una habitación común, sin necesidad de internarlo en una unidad de cuidados semi-intensivos. El exfutbolista está con pleno control de las funciones vitales y con la condición clínica estable", agregó el hospital.

El escrito salió al paso a las versiones de prensa, según las cuales los médicos que lo atendieron le diagnosticaron un estado de anasarca (inflamación generalizada) e identificaron una insuficiencia cardíaca descompensada.

Pelé, que en octubre agradeció por estar mejor de salud a sus 82 años, se operó el año pasado de un tumor en el colon detectado durante una batería rutinaria de exámenes.

Desde entonces es sometido a un ciclo de sesiones de quimioterapia que le ha obligado a pasar por el hospital varias veces para seguir de cerca su evolución.

La salud de Pelé se ha deteriorado en los últimos años también por otras causas, como problemas en la columna, la cadera y la rodilla, que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir alguna crisis renal.

Ello ha reducido de forma drástica sus apariciones públicas, aunque se mantiene muy activo en redes sociales.

O boletim médico de Pelé, divulgado pelo Hospital Albert Einstein, informa que o Rei do Futebol passou por uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de colón.



Ele está estável, em pleno controle das funções vitais. pic.twitter.com/HLPIS9GP3I