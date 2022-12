¿Por qué le decían Pelé a Edson Arantes do Nascimento?

A los 82 años falleció por problemas de salud Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conocido como Pelé. El astro del fútbol brasileño se animó a contar en su momento el origen de su especial apodo, el cual se remonta desde su niñez.

El propio ídolo del Santos explicó en 2006 a The Guardian y posteriormente a Sky Sports en Reino Unido cómo es que llegó a ser nombrado Pelé. "Cuando tenía tres o cuatro años, mi padre, Dondinho, me llevaba a los entrenamientos del Vasco. Siempre que podía, me metía en el arco y jugaba, y cuando conseguía tapar un tiro, gritaba: '¡Bien, Bilé!' o '¡Gran parada, Bilé!'", contó.

Lo cierto es que Bilé no era la correcta pronunciación del apodo, por lo que fue evolucionando. "Cuando nos mudamos a Bauru, ese 'Pilé' se convirtió en 'Pelé'. O lo cambié yo mismo o, según mi tío Jorge, fue por mi marcado acento de Minas Gerais (una zona de Brasil)", se encargó de explicar en su momento el tricampeón del mundo con Brasil.

Durante su trayectoria, Pelé también tuvo otros sobrenombres como "O Rei", "La Perla Negra" o "Dico", entre otros.