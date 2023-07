Carlo Ancelotti: No voy a hablar de Brasil ni de lo que va a pasar, soy entrenador de Real Madrid

El italiano Carlo Ancelotti, técnico de Real Madrid, dialogó brevemente con los medios antes de la práctica este jueves en Los Angeles, Estados Unidos, y señaló que no hablará más sobre su posible vinculación con la selección de Brasil.

"No voy a hablar de Brasil ni de lo que va a pasar. Soy entrenador de Real Madrid y aquí me quedo. Este asunto no lo voy a hablar nunca más. Tengo un contrato hasta el 20 de junio de 2024", remarcó Ancelotti, sin profundizar más en el tema.

La consulta a Ancelotti fue debido al anuncio del presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, quien aseguró que el italiano asumirá en el Scratch y dirigirá a partir de la Copa América de 2024, que se disputará entre el 20 de junio y el 14 de julio el próximo año en Estados Unidos.

Con 25 jugadores convocados, Real Madrid disputará su primer amistoso de este nuevo tour estadounidense el domingo 23 en el Rose Bowl de Pasadena, contra AC Milan.