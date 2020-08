"Confieso que he vivido": Sergio Ramos se tatuó frase de Pablo Neruda

El español Sergio Ramos, capitán de Real Madrid, compartió con sus seguidores en redes sociales imágenes de sus entrenamientos en el gimnasio y sorprendió al revelar nuevos tatuajes en su cuerpo, destacando una frase del poeta chileno Pablo Neruda.

"I confess that i have lived", dice la frase tatuada en el pecho, que en español significa "Confieso que he vivido", frase que titula el libro con las memorias de nuestro premio Nobel de Literatura.

Además de la frase, también está la imagen de un Cristo y el nombre de su pequeñe hijo, Adriano, quien nació la semana pasada.