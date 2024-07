Locura en España: Kylian Mbappé fue presentado en el Real Madrid

Tras largos meses de espera, finalmente Kylian Mbappé fue presentado en el Real Madrid. Si bien el equipo merengue anunció su fichaje a inicios de junio, todo estaba presupuestado para que el francés se calzara la camiseta la camiseta blanca este martes 16 de julio.

Hubo alta expectación por parte de los asistentes a la casa del Madrid, recinto en el que sólo faltaron algunos asientos para que estuviera completamente lleno, pero que de todas formas se calcula que hubo casi 80 mil espectadores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Real Madrid C.F. (@realmadrid)

La presentación de Mbappé en el Real Madrid

Luego de reproducir algunos videos que pasaron por la historia ganadora del conjunto madrileño, llegó la hora de que el francés hiciera su aparición. Antes eso sí, nuevamente enseñaron un registro audiovisual con sus goles y jugadas en el Mónaco, PSG y con la Selección de Francia.

Florentino Pérez fue el encargado de darle la bienvenida al astro galo y una vez mencionado, el estadio explotó coreando su nombre. El delantero ingresó al campo con una gran sonrisa, primero solo, y después ingresó su familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Las primeras palabras de Mbappé con la camiseta merengue

Los asistentes pidieron que besara el escudo y tras esa imagen que quedó para la historia, en un casi perfecto español Kylian señaló: "Quiero dar las gracias al presidente Florentino y a todas las personas que han permitido que esté aquí. A mi familia que está muy feliz. Veo a mi mamá llorando. Es un día increíble".

"Desde niño que tenía el sueño de jugar aquí y significa mucho. Quiero dar las gracias a todos los madridistas. Ahora espero estar a la altura de este club, el mejor del mundo. Voy a dar la vida por este club y este escudo. Quiero dar un mensaje a los niños, que veo muchos. Yo tenía un sueño y hoy lo cumplo. Tengo un sólo consejo: con pasión pueden cumplir todo lo que deseen", continuó un muy emocionado Mbappé.

El astro francés terminó diciendo: "Estoy muy feliz por ser parte del club de mis sueños y el club más grande de la historia del fútbol. No me quiero extender más, no quiero llorar. Pero antes quiero hacer algo con ustedes... uno, dos, tres...¡Hala Madrid!", gritó. Su presentación terminó regalando balones a los hinchas y luego hablando con los medios de comunicación.