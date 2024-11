¿Que se vayan todos? Jorge Valdano figura histórica del Real Madrid habló del mal momento que vive el club

La derrota del Real Madrid por 3-1 frente al Milan, en el estadio Santiago Bernabéu por la Champions, desnudó aún más el negativo año que está teniendo el conjunto merengue, lejos de las actuaciones de la temporada anterior donde una vez más las vueltas olímpicas coronaron sus actuaciones, y que llevaron a Jorge Valdano, histórica figura del club a realizar una fuerte crítica.

El equipo de la Casa Blanca sólo en sus tres últimos partidos actuando de local ha recibido nueve goles, con el agravante de la derrota 4-0 contra el Barcelona en el clásico del fútbol español, y en un club de esta naturaleza tal situación adquiere tonos de crisis.

Jorge Valdano tiene culpables por el mal momento del Real Madrid

Fue campeón como jugador, igualmente como técnico, y además gerente deportivo que contrató a las más grandes figuras del fútbol mundial, por lo mismo Jorge Valdano es considerado como una voz autorizada por la afición del Madrid.

En sus comentarios en 'Fútbol en Movistar Plus+' planteó que el mal momento obedece a varios factores y estamentos a considerar, partiendo que hay “responsabilidad en el entrenador. Siempre que no hay orden, el entrenador tiene parte de responsabilidad". También se refirió al ámbito directivo porque hubo errores “en el diseño de la plantilla. No hay mucho equilibrio en esta plantilla".

Quien también fuera Campeón del Mundo con Argentina en 1986, apuntó a los futbolistas: “Hay grandísimos jugadores que todavía no han encontrado su mejor momento", junto con precisar que hubo una pieza calve que no se sustituyó: “Se subestimó la marcha de Toni Kroos, y es en el centro del campo donde el Real Madrid no encuentra el equilibrio. La presencia de Kroos era curativa. Son muchas las cosas que ha perdido el Real Madrid sin Kroos y no es capaz de compensarlo ni con alguno de los mejores jugadores del mundo", remató Valdano, a quien también le critican los hinchas porque en su análisis no fue duro con Florentino Pérez como uno de los responsables de este mal momento que ya hace ruido.