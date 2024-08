Dibu Martínez: "Nunca trato de irritar a los fanáticos"

Vivimos las semanas previas de la visita de Chile vs Argentina por las Clasificatorias y una de las figuras que enfrentará La Roja es el arquero de los trasandinos Emiliano "Dibu" Martínez.

Martínez, excéntrico y extrovertido dentro de la cancha, dio una entrevista en la que explicó algunas actitudes que generan rechazo en rivales e hinchas.

Dibu Martínez aseguró que no no busca irritar a los hinchas rivales

De todas maneras, algunas declaraciones fueron tomadas de forma jocosa, ya que el golero aseguró que nunca ha tenido intenciones de provocar a los fanáticos contrarios en un partido de fútbol.

En diálogo con The Guardian de Reino Unido, Dibu señaló: "Es algo que ocurre en el momento. Es algo que puede pasar, la adrenalina se activa y, a veces, simplemente no puedes controlarlo. No lo busco, simplemente llega".

"A veces, cuando me ves desde fuera, piensas 'parece un presumido', pero no, soy un tipo normal, un hombre de familia. Pero cuando se trata de ganar, hago todo lo que puedo para ganar el partido", añadió.

"La gente piensa que soy el fanfarrón, probablemente el que no me conoce. Cuando le preguntas a todos mis compañeros, a los de la selección nacional, yo hago todo por mi equipo, trato de ayudar a todos. Lo único que quiero es lo mejor para mi club y mi país. Eso es todo lo que me importa... Solo quiero ganar el partido. No cruzo la línea, nunca trato de irritar a los fanáticos, nunca hago eso".

La veces que Dibu Martínez sí ha irritado a los fanáticos y rivales

Es largo el prontuario de Dibu Martínez si de provocar se trata y en la última Copa América si lo hizo contra fanáticos chilenos, cuando los miró desafiantemente para celebrar el gol de la victoria de Lautaro Martínez, en el partido que enfrentó a ambos países en el Grupo A.

Sus primeros episodios vinieron contra Colombia en la Copa América 2021, cuando en tanda de penales lanzó la recordada frase: "Mirá que te como hermano".

Seguimos el recorrido en el Mundial de Qatar 2022, cuando sus actitudes sacaron ronchas en cuartos de final ante Países Bajos, pero particularmente en la final con Francia, con bailes tras atajar penales en la definición y con gestos obscenos tras ganar el premio al mejor arquero de la competencia.

En las celebraciones de esa Copa del Mundo en Argentina se paseó por la ciudad con un peluche con la cara de Kylian Mbappé.