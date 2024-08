Carlos Lampe confesó por qué hizo tiempo cuando enfrentó a Chile por Eliminatorias

Chile vs Bolivia asoma como uno de los encuentros más trascendentales para la Roja en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Sumar de a tres puntos es prioridad el próximo 10 de septiembre en el Estadio Nacional, ya que en las últimas dos visitas de la selección altiplánica a suelo chileno, la dificultad ha sido protagonista para el combinado nacional en casa.

Carlos Lampe mete miedo con Bolivia de cara al partido con Chile en Eliminatorias

Y gran protagonismo en esos empates disputados en cancha, a pesar de que en una ocasión la sanción reglamentaria dejó a Chile con los tres puntos, fue del portero Carlos Lampe (37) quien habló en exclusiva con Al Aire Libre.

"Va a ser un partido duro, Chile es una selección muy intensa y como siempre van a salir con todo, entonces tenemos que hacer un partido inteligente para intentar llevarnos algo. Tenemos una selección renovada y muy joven, entonces nuestra arma letal contra la Roja". Será la velocidad y dinámica de nuestra parte", comenzó diciendo el golero.

Y bajo la misma línea, detalló su momento a nivel personal donde acaba de disputar la fase final de Copa Libertadores con Bolívar, teniendo grandes actuaciones durante la temporada en el certamen.

"Siento que me encuentro en un nivel muy alto , tanto en el torneo local, como en la Copa Libertadores, estoy contento por mi rendimiento, pero tengo que seguir manteniéndolo y mejorando cosas. Uno en este puesto todos los días aprende y mejora algo distinto a lo que ya sabes del rol bajo los tres palos", añadió.

La inédita confesión de Carlos Lampe tras hacer tiempo cuando enfrentó a la Roja en Chile

Sin embargo, en nuestro país Carlos Lampe adquirió fama de "bueno para hacer tiempo", cuando el 6 de septiembre de 2016 tuvo un encontró con Arturo Vidal y otros seleccionados chilenos, quienes le recriminaron el exceso de tiempo que pasó en el suelo. Sobre aquello confesó su razón e inédito "castigo".

"Voy a contar una verdad que jamás conté antes. En mi carrera la única vez que sentí que enfrié por los demás el partido fue con Chile en el Estadio Monumental, por eso se me marcó tanto por ese partido, pero eso no es común en mi si me venimos jugar por los clubes que he jugado, sino que ese día lo ameritaba porque estábamos consiguiendo un empate histórico y nos estaban pasando por encima en la cancha, entonces tuve que aparecer yo enfriando el partido, pero ojo que no fue gratis, porque igual me gané una patadita de Arturo Vidal jaja (ríe) y eso no se olivda", señaló.

Carlos Lampe le dejó un recado a los hinchas de Huachipato antes de viajar a Chile por Eliminatorias

Para rematar, Lampe le dejó un recado a los hinchas de Huachipato, club en el que militó entre 2016 y 2020, teniendo un paso por Boca Juniors en medio de su estadía en el sur de Chile.

"Talcahuano fue un lugar muy importante en mi carrera, en mi conocimiento de fútbol, ​​aprendí muchísimo en todo sentido tanto técnico como táctico. El cariño y respeto que recibimos con mi familia fue espectacular, siempre Huachipato tendrá un lugar muy especial en mi corazón y Chile también porque siempre que iba a otra ciudad me demostraban mucho cariño y respeto Fueron 2 años y medio hermosos.