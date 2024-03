Vinícius Junior rompió en llanto por episodios de racismo: Cada vez tengo menos voluntad de jugar

El delantero Vinícius Júnior no pudo contener las lágrimas, este lunes en la previa de la visita de Brasil ante España en el Estadio "Santiago Bernabéu", debido a los espisodios de racismo que ha enfrentado en ese país europeo, especificamente en algunos duelos como forastero con el Real Madrid.

El ariete fue consultado en varias ocasiones sobre el tema y empezó diciendo: "Entiendo que se hable de lo que se hable en el campo. Claro que tengo muchas cosas que mejorar, aún tengo 23 años, y es un progreso natural... Sales muy joven de Brasil sin haber aprendido tantas cosas... Llevo mucho tiempo viendo esto, y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando".

Después de esto rompió en llanto: "La falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hace. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo".

😢 Vinicius se derrumba en directo al hablar de racismo: "Sólo quiero jugar al fútbol" pic.twitter.com/u2ujMOOuwU — MARCA (@marca) March 25, 2024

"Jugar al fútbol es muy importante, pero la lucha contra el racismo es importantísima. Que la gente de color tenga una vida normal. Si esto fuera así iría a los partidos de mi club centrado sólo en jugar. Lo único que quiero es seguir jugando y que todo el mundo tenga una vida normal", añadió.

En la misma línea, sostuvo que "con cada denuncia me voy sintiendo peor, pero tengo que aparecer aquí y dar la cara. No estoy luchando contra la afición de España, estoy luchando contra el racismo en el mundo. He pedido ayuda a UEFA, FIFA, Conmebol, CBF... que son grupos grandes y pueden luchar contra eso. El problema que existe en España es que el racismo no es delito".

"Nunca he pensado en irme de La Liga porque si no le daría a los racistas lo que ellos quieren. Voy a seguir en el mejor club del mundo, marcando muchos goles para que me sigan viendo. Los racistas son minoría. Como soy un jugador atrevido, que juega en el Madrid y ganamos muchos títulos... es muy complicado. Voy a seguir porque el presidente me apoya, el club me apoya y voy a seguir para ganar muchas cosas", cerró sobre el tema, que también emocionó a algunos periodistas presentes.

Los hechos más palpables de racismo en contra de Vinícius fueron primero en Sevilla, en mayo de 2023, partido en el que incluso amagó con salir del partido el jugador (yéndose expulsado después) y en Valladolid en el segundo semestre del mismo año.

España recibe a Brasil este martes a las 17:30 horas de Chile (20:30 GMT) en Madrid.