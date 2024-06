El VAR no funciona cuando juega Chile: La agresión a Echeverria que quedó sin sanción

Hemos escrito tanto sobre esto en la Copa América, que no parece noticia. Otra vez una infracción contra un jugador de Chile quedó sin sanción, ahora fue en el Chile vs Canada.

En un balón detenido, Moïse Bombito agredió con un codazo a Rodrigo Echeverría. El juez Wilmar Roldán estaba de frente a la jugada y la desestimó, lo que es normal con Roldán.

Pero el VAR, con todas sus cámaras, tampoco le dio importancia a una infracción de expulsión directa.

Revisa el golpe que recibió Rodrigo Echeverría:

Mira el codazo que le pone Bombïto a Echeverria. Roldán NO lo amonestó, y NO fue ni siquiera al VAR.



Nos quieren sacar y no saben cómo.



pic.twitter.com/sbFbjcE1RM