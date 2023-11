Milad abordó detalles sobre la renuncia de Berizzo: Dijo que tenía una carga emocional muy grande

Pablo Milad, presidente de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) y la ANFP rompió el silencio que adoptó en el Monumental tras la renuncia de Eduardo Berizzo a La Roja y relató cómo se dio la despedida del DT, junto con mirar al futuro de la banca nacional.

"Como es costumbre nos dirigimos al camarín a saludar a los jugadores y el cuerpo técnico. Eduardo dijo 'necesito hablar con ustedes, les quiero presentar mi renuncia porque no se han dado los resultados, tengo una carga emocional y presión muy grande'. Esto se transmite al rendimiento y eso es lo que él no quería", dijo ante la prensa en Quilín.

"Nosotros tratamos de convencerlo, dijo que su renuncia era irrevocable. También le pedimos que terminara esta doble fecha, pero dice que no está en condiciones de seguir con esta presión. Dijo que había puesto todo de si, y eso me consta por lo que nos contaban los jugadores por su dedicación absoluta", sumó.

"Dio un paso al costado, no acepta ningún tipo de indemnización, que se iba con la frente en alto porque había dado lo mejor pero los resultados no lo habían acompañado. No hubo más argumentos. Más que nada, la impotencia de no ver reflejados en los resultados el trabajo que se estaba haciendo de renovación de jugadores jóvenes. Las ilusiones están intactas, pero él siente que perjudica con su presencia", añadió.

Además respondió a las declaraciones de Gary Medel donde indicó que Berizzo puso dinero de su bolsillo para arreglos en "Juan Pinto Durán", asegurando que el jugador "se equivocó" y todo se hizo con "dineros de la Federación".

El camino para encontrar un nuevo entrenador

El mandamás de la FFCh y la ANFP además deslizó algunos detalles sobre la ruta para firmar el próximo seleccionador nacional. Milad indicó que Nicolás Córdova dirigirá como interino ante Ecuador, pero no se moverá de su rol en las divisiones menores.

"Nicolás es un gran profesional, lo tomó de muy buena forma y con disposición. Se empezó a trabajar de inmediato para dirigir la (primera práctica). Hablé con él y vino a hacer la labor de fútbol formativo, va a seguir en eso independiente del resultado"

"Lo que más hay hoy son nombres. Lo tenemos que hacer con mucha calma. Nos hemos puesto como plazo la fecha FIFA de marzo para tener ya al técnico, porque tenemos compromisos en Europa pactados", sumó.

"Vamos a buscar la mejor opción para equilibrar una cosa con la otra. Cuánto cueste lo tendremos que ver con el Directorio con bases técnicas y analíticas, las decisiones no las tomo yo", agregó Milad sobre la contratación de un nuevo DT.

"(Buscaremos) para tener al mejor entrenador para nuestra selección, con las características que tenemos. Aquí no hay una situación económica ni nada, que se ha especulado mucho. Tenemos consejo de presidentes el 29 (de noviembre) donde vamos a dar las condiciones económicas, que son bastante satisfactorias para la ANFP", expresó.