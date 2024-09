Patricio Yáñez LE DA CON TODO a los jugadores de la Selección Chilena

El Patricio Yánez se aburrió de la poca responsabilidad y el bajo perfil que se le entrega a los jugadores de la Selección Chilena, sobre todo cuando la posición de La Roja en las Clasificatorias es crítica e insiste que no es solo Ricardo Gareca el factor del mal desempeño del equipo.

En ESPN el Pato analizó el cuidado discurso del 'Tigre' en la conferencia de prensa, donde entregó la nómina y exigió que transparente la responsabilidad que tienen los futbolistas.

"Una buena declaración, en términos 'no estamos bien, no están respondiendo los jugadores', yo creo que es mucho mejor que tapar y decir frases que son muy utilizadas para cuidar el grupo, yo creo que llegó el momento de tirarle un poquito de la cuerda a los jugadores", comenzó diciendo Yánez.

"Varios técnicos se han demacrado, ¿Cómo llegó Rueda y cómo se va?, ¿Cómo está Gareca hoy en día?, Situación por la que también son responsables los jugadores", complementó.

Patricio Yáñez cree que el jugador de la Selección Chilena no tiene presión

Patricio Nazario cree que el jugador de La Roja no siente la presión de rendir hoy. "Que sientan la presión de que no están haciendo bien la pega, no es malo. Yo doy un paso más y creo que hay que hacerlo público también. Vamos a repartir responsabilidades y distribuyámoslas"

Además, el campeón de América, se cuadró con Gareca respecto a que a los jugadores hay que tratarlos como adultos y no como niños. "Ya basta de tratar al futbolista como si fueran niños, como si fueran chicos que no van a entender. ¿Cuál es su responsabilidad? No es solo el técnico, no es de Pablo Milad y su dirigencia, no es solo tener un nacional con 20 mil personas, sino que también la responsabilidad es del jugador y que lo asuman, si no pasa nada".

🇨🇱🆚🇧🇷 | Fecha 9

📆 10/10

🕘 21:00 horas

🏟️ Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos



🇨🇴🆚🇨🇱 | Fecha 10

📆 15/10

🕠 17:30 horas

🇨🇱🆚🇧🇷 | Fecha 9
📆 10/10
🕘 21:00 horas
🏟️ Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

🇨🇴🆚🇨🇱 | Fecha 10
📆 15/10
🕠 17:30 horas
🏟️ Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla

Patrico Yáñez apunta que el problema no es solo el entrenador sino los jugadores de la Selección Chilena

Luego Jorge Valdivia lo interpeló diciendo que el jugador tiene la presión constante del medio, de la prensa y de los hinchas, a lo que el ex Colo Colo respondió: "Tú estás diciendo que acá el jugador está presionado y está jugando dos próximos partidos límite porque se cae al vacío, no señor."

"Responsabilidad, para los jugadores también sientan que no es solo el técnico el responsable, sino que son ellos con su rendimiento, porque han pasado cuatro técnicos, han pasado generaciones y no hemos ido al mundial de Rusia, no hemos ido al mundial de Qatar, hicimos una pésima Copa América", finalizó Patricio Yánez.