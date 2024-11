Ricardo Gareca explicó la polémica desconvocatoria de Williams Alarcón en la Selección Chilena

La polémica desconvocatoria de Williams Alarcón de la Selección Chilena sigue generando eco. Tras rumores y aclaraciones, Ricardo Gareca salió al paso para despejar las dudas, asegurando que la decisión fue puramente técnica y no una negativa del jugador.

Ricardo Gareca, técnico de La Roja, abordó la controversia en torno a la desconvocatoria de Alarcón para el partido por Clasificatorias. El mediocampista fue baja por una supuesta lesión, pero pocos días después jugó por Huracán, lo que desató dudas sobre la veracidad de su ausencia.

El rumor comenzó a circular rápidamente, asegurando que Alarcón no quería ir a la selección debido a su bajo momento futbolístico. Sin embargo, el jugador salió al paso y, a través de sus redes sociales, aclaró que la decisión de no ser convocado fue tomada por el cuerpo técnico de La Roja, no por él.

Ricardo Gareca le brindó todo el apoyo a Williams Alarcón

Gareca desmintió la versión de que Alarcón se negó a participar y aseguró que "Eso es falso, el jugador tiene todas las ganas de venir a jugar acá, se sintió muy cómodo, lo notamos que tenía muchas ganas en todo momento".

El entrenador explicó que la desconvocatoria se debió a una molestia física que no lo dejaba al 100%, lo que llevó a los médicos a consensuar su baja, priorizando el bienestar del futbolista. "Simplemente habrá tenido alguna molestia que no está en lo mejor, y entonces con los doctores en forma consensuada, optamos por eso, ya que estar en la selección reúne y más en estos momentos para nosotros un 100 por ciento de todo".

Ricardo Gareca explicó quienes tomaron la decisión de que no viniera Williams Alarcón

El entrenador argentino resaltó que, para la selección, es crucial contar con jugadores completamente recuperados, algo que no garantizaba Alarcón tras su recuperación de la lesión. "Que estén no solo anímicamente, sino físicamente, futbolísticamente, en todo aspecto. Él venía de una recuperación, en un primer momento pensamos que podía ser, después medio se resintió, pero no de parte de él que no haya querido venir ni mucho menos".

Ricardo Gareca se adjudicó la responsabilidad de no citar al jugador

Sobre el final y luego de contextualizar todo lo que pasó, el entrenador argentino explicitó nuevamente y se responsabilizó completamente por la no venida del jugador de Huracán, "Es una decisión nuestra, en la cual se consensuaron los médicos y optaron por lo mejor. Entonces Huracán que está peleando el campeonato (en Argentina), el técnico se pone de acuerdo o cree conveniente (ocuparlo), pero el caso nuestro puntualmente es que necesitamos el jugador al 100%, eso es lo más importante".