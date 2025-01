Continúa el paro del Sifup: ¿Se jugará la Copa Chile este fin de semana?

Después de dos días de negociaciones entre el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) y la ANFP, finalmente el gremio de jugadores decidió continuar con el paro indefinido.

La decisión radica en que este jueves continuarán las conversaciones entre las partes, pues la entidad liderada por Gamadiel García pretende analizar y negociar cada uno de los 11 puntos que presentó en noviembre pasado a la ANFP y no fueron tomados en cuenta.

¿Peligra el inicio de la Copa Chile?

Mediante un comunicado público del Sifup, la organización gremial comentó los avances en las negociaciones, pero le sugirió a la ANFP suspender la primera fecha de la Copa Chile, ya que apelan a que el objetivo sea "seguir tomando decisiones responsables y no de manera apresurada en bienestar de nuestra actividad".

Además, el sindicato considera que será mejor aplazar la fecha para permitir una mejor planificación de los cuerpos técnicos y planteles del fútbol profesional.

Los acuerdos que se alcanzaron entre el Sifup y la ANFP

En la extensa reunión llevada a cabo ayer en las oficinas de la Dirección del Trabajo, se avanzó en el punto 1 del petitorio del Sifup, es decir en la duración de los torneos y libertad de la Segunda Profesional.

Lo que propuso el directorio representante de los futbolistas y se llegó a acuerdo, es que los torneos de Primera División, Primera B y Segunda División tenga una duración de, a lo menos, 11 meses completos dentro de un año calendario.

Además, se acordó dejar sin efecto el acuerdo entre los clubes de Segunda División Profesional y la ANFP que determinaba que las plantillas de cada partido debían estar compuestas por ocho jugadores Sub 25, ocho libre de edad y dos Sub 21. Junto con establecer que las oncenas titulares debían incluir cinco Sub 25, cinco jugadores de libre edad y un Sub 21.