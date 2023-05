Andrés Iniesta apareció como opción para reforzar Unión Española, según medio

El mediocampista español Andrés Iniesta, campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y leyenda de FC Barcelona, apareció en la órbita para reforzar a Unión Española.

El destacado futbolista de 39 años anunció este jueves que deja Vissel Kobe, club japonés al que llegó hace cinco años procedente del elenco catalán, al sentir que no cuenta en los planes de su entrenador y aseguró que busca equipo porque se siente "capacitado" para seguir jugando a nivel profesional.

"Tengo muchas ganas de seguir jugando y compitiendo, he seguido trabajando muy duro estos meses y me he sentido muy bien. Pero a veces los caminos se separan y en este caso siento que las prioridades del entrenador son otras", dijo en conferencia.

Ante ello, la revista El Periodista adelantó que desde Unión Española ya mostraron un interés en contar con el exseleccionado hispano.

De acuerdo a la publicación, dirigentes vinculados a Unión Española se acercaron al entorno del futbolista para que juegue el segundo semestre en el equipo de Santa Laura, y aunque aún los contactos son prematuros, no se descarta que Iniesta se deje tentar con la oferta de venir a Chile.

Se espera, dice la misma fuente, que el arribo de Iniesta al club hispano redunde en ingresos para Unión Española y para la marca educativa SEK, que tiene presencia en Chile, Ecuador y España.