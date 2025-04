“Nadie bajó las manos”: El motivante mensaje de Tiago Nunes tras la victoria de U. Católica

Universidad Católica logra respirar nuevamente en el Campeonato Nacional 2025, ya que durante esta jornada lograron remontar en los últimos minutos el duelo ante Deportes Limache, con un penal convertido por Fernando Zampedri y un gol agónico de Jader Gentil.

Es por ello que uno de los que reaccionó de manera positiva con el resultado del equipo, el cual tuvo que remar más de la cuenta ante los Tomateros, fue el entrenador brasileño Tiago Nunes, quien apreció el esfuerzo de sus dirigidos para lograr quedarse con los tres puntos en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

La alegría de Nunes con el equipo por la remontada

Tras la sufrida victoria ante Deportes Limache por el Campeonato Nacional 2025, Tiago Nunes no escondió su aprecio por sus jugadores que lograron remontar en los minutos finales del duelo, al mencionar que: “Ibamos perdiendo, fallamos un penal y nos anularon un gol. No vi a nadie bajar las manos. Me quedo con eso”.

Además, el entrenador brasileño recalcó que este partido puede ser un punto de inflexión para el equipo, al señalar que: “Siento que la forma como conquistamos los tres puntos nos da la capacidad de demostrarnos que podemos hacerlo mejor. Ayuda a que el equipo pueda seguir creciendo”.

Con esta victoria, los Cruzados lograron mantenerse en la quinta posición del Campeonato Nacional 2025, con 14 puntos y un partido menos debido a la suspensión del clásico ante Colo Colo.