Colo Colo: Descartan a un fuerte candidato para reemplazar a Jorge Almirón

La crisis futbolística por la que atraviesa Colo Colo tiene al técnico colocolino Jorge Almirón en el centro de las críticas, con la hinchada alba apuntándolo como uno de los mayores responsables del mal momento deportivo del equipo.

La sorpresiva eliminación en la fase grupal de la Copa Chile fue el punto cúlmine en la paciencia de algunos hinchas, quienes acudieron al Estadio Monumental a pedirle explicaciones al DT por la forma en la que estaba jugando el plantel albo.

Ante este escenario, y con el partido frente a Racing a la vuelta de la esquina, versiones de prensa indican que un traspié ante el elenco de Avellaneda sería el punto final al proceso de Jorge Almirón en la banca de Colo Colo, dónde ya la dirigencia de Blanco y Negro analizaría nuevos nombres para ocupar la banca del cuadro profesional, teniendo ya un candidato descartado para dicho puesto.

Tito Tapia descarta reemplazar a Almirón en la banca de Colo Colo

Ante la eventual salida de Jorge Almirón de la banca de Colo Colo, comienzan a aparecer nombres como eventuales reemplazantes. Uno de los que comenzó a sonar con fuerza fue el de Héctor Tapia, quien desde febrero pasado asumió el puesto de Jefe del Fútbol Joven en el Cacique.

Anteriormente, Tapia ya estuvo al mando del primer equipo de los albos, obteniendo buenos resultados precisamente tras asumir en medio de crisis deportivas. En 2013, cuando reemplazó a Gustavo Benítez en su segundo ciclo y armó una columna vertebral que terminó siendo campeón en el 2014 y luego en 2018 regresó al club para reemplazar a Pablo Guede, y pese a malos resultados en el torneo local, logró meter a los albos a los cuartos de final de Copa Libertadores.

Con esos resultados previos, Tapia parecía ser el candidato ideal para ocupar el puesto de Jorge Almirón en caso de que éste salga del club por malos resultados. Sin embargo, dicha opción fue descartada este miércoles por el comunicador Edson Figueroa en el programa Dale Albo AM.

“No hay que hablar de Héctor Tapia, porque él no tiene posibilidad y no será entrenador de Colo Colo en caso de que parta Jorge Almirón. Eso está confirmado”, dijo.

Habrá que esperar el resultado del partido de esta noche ante Racing para ver el futuro de Jorge Almirón en la banca de Colo Colo y, de concretarse su salida, qué definición tomará Blanco y Negro sobre su reemplazante.

Los números de Jorge Almirón en Colo Colo

Por su parte, Jorge Almirón ha dirigido a Colo Colo en 69 partidos, donde registra 35 triunfos, 18 empates y 16 derrotas (59,42% de rendimiento). El entrenador argentino conquistó el Campeonato Nacional la temporada pasada y alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores.