Jorge Almirón podría irse de Colo Colo por varios factores

Es muy habitual que los equipos con mayor tradición, como es el caso de Colo Colo, cuando tienen un par de resultados se empiece a ver al entrenador de turno como el principal culpable y se piense en su remoción, independiente que incluso haya obtenido títulos, situación que se agrava si hay tropiezos en el ámbito internacional

Jorge Almirón está viviendo críticas de parte de los parciales del Cacique por la irregular campaña que ha tenido, donde ya quedó eliminado en la Copa Chile con una inédita goleada frente a Deportes Limache, y en la Copa Libertadores está al borde de quedar afuera salvo que esta noche de miércoles 14 de mayo logre un histórico triunfo frente a Racing en Buenos Aires.

Una derrota contra Racing podría poner fin al ciclo de Almirón en Colo Colo

Colo Colo no sólo quedaría fuera de la Libertadores, también de la Sudamericana, un escenario impensado con el plantel millonario que se armó y que apuntaba a dar pelea a nivel internacional, por lo que una derrota pondría fin al ciclo del entrenador según expresó el periodista Edson Figueroa: “de no ganar hoy, de no obtener un resultado positivo, es muy probable de que Jorge Almirón no siga en el banco del Cacique”.

En la información también se manifestó que si se produce esta salida en caso Alguno su reemplazante sería Héctor Tapia, ni siquiera en condición de Interino.

¿Almirón a Chivas de Guadalajara?

Desde México surgió una opción para el entrenador de Colo Colo, dado que Chivas de Guadalajara está en la búsqueda de un técnico, y la primera opción que tenían, el español Domènec Torrent, de quien se hablaba estaba todo listo, no estaría llegando, porque se abrió la opción que vaya al Monterrey por lo que allí emergió el adiestrador del Cacique.

Durante la mañana de este miércoles, el periodista argentino Germán García Grova, que se dedica a temas de pases y transferencias señaló y le dio el título de exclusivo que “Jorge Almirón desestimó la propuesta para convertirse en entrenador de Chivas”, por lo que ahora dependerá de los resultados en Colo Colo su futuro como técnico.

