La tercera no es la vencida: Universidad de Chile rechaza nueva oferta por Maximiliano Guerrero

Universidad de Chile es otro de los clubes que se ha movido bastante en el mercado de pases, con llegadas de jugadores de renombre que llegan para ayudar al equipo en el Campeonato Nacional y en el reestreno en la Copa Libertadores.

Pero no todo ha sido contrataciones, también hay jugadores que ya han partido del club, algunos por búsqueda de más minutos o porque ya no se sienten cómodos en el club, pero uno de los jugadores que la directiva no quiere que salga es Maximiliano Guerrero que desde Brasil siguen con intenciones de llevárselo.

Nueva oferta desde Brasil por Maximiliano Guerrero es rechazada por la U

Según información de Cooperativa Deportes, el equipo brasileño propuso una oferta que estaría rondando los 1.7 millones de dólares, algo que según el mismo medio seria una cifra baja para lo que la directiva azul espera.

Esto debido a que las intenciones del club es que si se da la salida del jugador sea para el segundo semestre, luego de la participación en Copa Libertadores para aumentar el valor de la carta del jugador.

Aunque la venta no sería el objetivo principal debido a que el técnico, Gustavo Álvarez, ya cerró el plantel de 2025 y su salida le causaría un problema al cual le tendría que buscar una pronta solución.

Recordemos que esta no es la primera oferta que llega por el jugador azul desde el Vitoria de Brasil, anteriormente ya habían realizado dos propuestas las cuales fueron rechazadas de inmediato por la dirigencia.