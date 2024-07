Universidad de Chile estaría tras los pasos de un defensa central de River Plate

Desde Argentina informaron que Universidad de Chile estaría interesado en David Martínez, joven defensor de 26 años, argentino-paraguayo que este semestre ha tenido pocos minutos en River Plate.

Renato Corsi, representante de Martínez, comentó a Radio Continental de Argentina, que no manejan mucha información respecto al interés de los azules. "Un amigo, que es intermediario, me contó que la U está interesada en David, pero todavía no me llamó nadie del club".

El agente de todas maneras no se cierra a una posible negociación, incluso comentó que: "Si me llaman (de U. de Chile), los voy a atender con mucho gusto y se lo voy a comunicar a David. Yo creo que si el contrato de él es bueno o más o menos parecido al de River, le va a interesar, porque la U es un club espectacular".

Las opciones de Universidad de Chile para fichar a David Martínez

En caso de concretarse la llegada del defensor, sería a través de un préstamo con opción de compra, ya que según TransferMarkt el precio de la carta del jugador asciende a cerca de 1.5 millones de dólares, algo que se escapa del presupuesto de Azul Azul.

Lo cierto es que David Martínez no está cómodo en River Plate, donde no cuenta para el técnico Martín Demichelis. La molestia del jugador radica en que a fines del año pasado tuvo posibilidades de partir a Brasil y Estados Unidos.

Demichelis no lo dejó partir y le dijo que se quede para jugar pero después no lo hizo jugar. Además el defensa maneja ofertas de la liga española. La realidad del jugador, es que solo ha jugado 182 minutos en 5 partidos este 2024. Lo que podría acercar al jugador al Centro Deportivo Azul.