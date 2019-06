Las Diablas se quedaron con el tercer lugar en el Hockey Series Final en Japón

La selección chilena femenina de hockey césped se quedó con el tercer lugar del Hockey Series Final, que se disputa en Hiroshima, Japón.

#FIHSeriesFinals @chile_hockey win over Russia 3 (3) - 3 (1) after shootouts and take the 3rd place in the #FIHSeriesFinalsHiroshima pic.twitter.com/3AfZJET6MA

Las Diablas se redimieron de la derrota sufrida en semifinales y con victoria por penales sobre Rusia se quedaron con el premio de consuelo en el torneo.

El duelo terminó igualado 3-3, y en la definición de penales, Chile logró el triunfo por 3-1.

"Fue un juego duro, durante los penales sentíamos el corazón en la garganta, pero jugamos bien, los habíamos estudiado", dijo la capitana chilena, Camila Caram, tras el partido.

#FIHSeriesFinals #FIHSeriesFinalsHiroshima @chile_hockey team captain Camila Caram after winning over Russia: "during the shootouts session, I think we've had our heart in the throat, but we have played them well, we have studied them" pic.twitter.com/sEIgJFeYK1