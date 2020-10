Francisca Puertas: Mi objetivo es ser entrenadora de las Marcianitas

La destacada ex jugadora de hockey patín Francisca Puertas, campeona del mundial con Chile en 2006, aseguró que su máximo anhelo es dirigir a la selección chilena femenina de esta disciplina, a la cual representó por varios años.

Puertas dijo en diálogo con Las Ultimas Noticias que "yo quiero en algún momento ser entrenadora de las Marcianitas, ese es mi objetivo, Para eso me he preparado todos estos años. Soy la jefa técnica de hockey patín en Universidad Católica, entonces he sumado mucha experiencia".

Además, la otrora hockista no descartó salir del retiro de dos años para volver a jugar por la selección en el Mundial de San Juan en 2021: "Puede ser, dependerá mucho de cómo me sienta. Estoy activa físicamente, no me costaría tanto, aunque competir es otra cosa. Disfruto mucho siendo entrenadora, pero no me cierro a nada".

Junto con esto, recordó a sus ex compañeras también campeonas en San Miguel: "Nunca nos reunimos a conmemorar el título, pero este año nos juntamos por Zoom y fue súper bonito Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama 'Marcianitas campeonas mundiales'".

"Una se pone feliz al verlas y saber que han forjado su propio camino. Fernanda Urrea es médico cirujano, Tadish Prat es ingeniera agrónoma y vive en la Patagonia, otras han tenido hijos y así cada una con su vida. Es rico ver que ese grupo salió adelante y todas son personas muy especiales", cerró.