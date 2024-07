Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry conocieron a sus rivales para el debut en los Juegos Olímpicos

Los chilenos Alejandro Tabilo (21° en el ranking de la ATP) y Nicolás Jarry (24°) conocieron a sus rivales para el tenis masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los nacionales competirán en individuales y también en dobles, modalidad en la que harán dupla juntos.

Ambos chilenos están entre los 16 cabezas de serie y en el caso de Tabilo debutará con el ruso Roman Safiullin (67°).

Jano va por la parte más baja del cuadro. En caso de ganar jugará con el ganador del duelo sudamericano entre el argentino Tomás Martín Etcheverry (35°) contra el brasileño Thiago Seyboth Wild (72°), mientras que en tercera ronda aparece el español Carlos Alcaraz (3°) en el horizonte.

Jarry, quien además será abanderado nacional en la ceremonia inaugural de los Juegos, jugará su primer partido con el australiano Alexei Popyrin (46°), mientras que en una posible segunda ronda chocará con el ganador del partido del suizo Stan Wawarinka (109°) contra el ruso Pavel Kotov (62°).

Para la tercera fase está la opción de medirse con Alexander Zverev (4°), su verdugo en la final de su soñado Masters 1000 de Roma y actual campeón olímpico.

En el cuadro de parejas, Jarry y Tabilo se estrenarán frente a los italianos Luciano Darderi y Lorenzo Musetti, en tanto que, en una hipotética segunda fase asoman como opción los potentes británicos Joe Salisbury Neal Skupski.

¡TENEMOS RIVALES! 🎾🔥



El sorteo del cuadro de singles y dobles de @paris2024 determinó los siguientes cruces para los chilenos 🇨🇱:



Alejandro Tabilo (21º) vs. Roman Safiullin 🇷🇺 (63º).



Nicolás Jarry (24º) vs. Alexei Popyrin 🇦🇺 (46º).



Tomás Barrios (163º) vs. Francisco… pic.twitter.com/OQoKm4TSfg