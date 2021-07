Arley Méndez anunció su retiro y explicó consumo de marihuana: No doy más, sufro con mucho dolor

El pesista Arley Méndez, tras su sufrida presentación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, anunció que decidió poner final a su carrera deportiva, ya que no se siente a gusto. Además, explicó que el consumo de marihuana, un mes antes de la compentencia, fue "adrede", porque "estoy sufriendo con mucho dolor" y está pasando por una depresión.

En diálogo con TVN en la zona mixta de Tokio 2020, Méndez se sinceró: "Lamentablemente no se dio, lo siente. Me voy a retirar definitivo, por cosas personales".

"Son muchas complicaciones, dolores, ya no me siento a gusto. Voy a dedicarme a otras cosas, a salir adelante, pero pesas no haré más", aseveró.

"Me iba a retirar hace tiempo, pero tengo familia y la tengo que alimentar. Este es mi trabajo, me gusta competir, pero estoy sufriendo mucho y el deporte mé está haciendo mal", confesó.

Por último, tras ser consultado sobre la posibilidad de que el consumo de marihuana hubiera afectado su rendimiento, Méndez hizo su revelación, contando que está pasando por una depresión.

"Fumé marihuana un día antes, lo hice adrede. Llevo meses que estoy cansado de esto, estoy sufriendo mucho con dolor, depresiones. No aguanto más. Espero que me entiendan", concluyó.