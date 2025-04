¿Nueva rival?: Stephanie Vaquer se encara con otra estrella femenina tras retener el título de NXT

Stephanie Vaquer no para de hacer historia en WWE, ya que durante esta jornada logró vencer a Jaida Parker, Giulia y Jordynne Grace en una batalla cuatro esquinas por el Campeonato Femenino de NXT en el evento Stand & Deliver de la marca amarilla, el cual es de los más importantes por que es el fin de semana de Wrestlemania 41.

En una lucha que duró apróximadamente 17 minutos, Vaquer logró la cuenta de tres al cubrir a Jaida Parker, por lo que consiguió su segunda retención del título máximo de la rama femenina de NXT. Pero a pesar de salir victoriosa del cuadrilátero, no se demoró la presentación de un nuevo reto para la chilena.

Tras la victoria en el cuadrilátero de Las Vegas, Stephanie Vaquer se dirigió a la típica sesión de fotos con su cinturón de NXT, donde apareció la superestrella estadounidense Roxanne Pérez, quien sabe portar el máximo cinturón de la marca amarilla, ya que lo ha ganado dos veces y tuvo un registro de 385 días de reinado.

En la sesión de fotos, se puede visualizar a Roxanne Pérez llegando con una actitud hostil hacia la campeona chilena de NXT, y le exige una oportunidad por el título. La discusión se fue a los empujones debido a que Pérez insultó a Stephanie Vaquer, y la chilena no demoró en contestar.

Woah! 😳@Steph_Vaquer and @roxanne_wwe just got into it backstage...#StandAndDeliver pic.twitter.com/DvNKiUZ0kt