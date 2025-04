Orgullo chileno: Stephanie Vaquer brilla y retiene el campeonato mundial de NXT

Stephanie Vaquer, la destacada luchadora chilena que está haciendo historia en WWE, ya ha conquistado dos títulos mundiales, un logro inédito dentro de la cadena de entretenimiento más grande de la lucha libre.

Tiempo atrás, tomó la sorpresiva decisión de renunciar al Campeonato Norteamericano Femenino, lo que generó impacto entre los fanáticos. Sin embargo, aún conservaba otro campeonato en su poder, y hoy debía defenderlo en el cuadrilátero.

Este sábado se llevó a cabo el evento WWE NXT Stand & Deliver, donde Stephanie Vaquer puso en juego el Campeonato Mundial Femenino de NXT. En un intenso combate de cuatro esquinas, enfrentó a tres retadoras de alto nivel: Giulia, Jordynne Grace y Jaida Parker.

Fue una lucha espectacular, en la que por momentos el título pareció escapar de sus manos. Sin embargo, la oriunda de San Fernando no bajó los brazos. Con una mezcla de talento, garra y determinación, logró imponerse ante cada una de sus oponentes y retener el cinturón.

Con esta victoria, Stephanie Vaquer logra una nueva defensa exitosa del título mundial femenino de NXT, consolidando su lugar entre las grandes figuras de la WWE.

The BEST of the BEST. 😮‍💨@Steph_Vaquer is in a league of her own! 🙌#AndStill #StandAndDeliver pic.twitter.com/7FxxNka23O