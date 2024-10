¡Con gran recibimiento! Stephanie Vaquer hizo su debut en WWE NXT

La luchadora chilena Stephanie Vaquer puso fin a la espera y este martes tuvo su primer segmento lleno de acción en WWE NXT, irrumpiendo en escena para salir en defensa de Giulia, otra de las estrellas de dicha marca.

La exponente nacional ya había hecho un guiño hace unas semanas al tener una aparición en un video donde advertía de su pronta llegada a NXT, el programa semanal que la empresa de lucha libre estadounidense tiene los días martes.

Y, esta noche Vaquer entró en la arena del The Factory at The District en la localidad de Chesterfield para marcar presencia en un segmento en el que Giulia se enfrascó en una pelea con la actual campeona femenina Roxanne Perez y su aliada Cora Jade. La chilena se sumó a la acción y con la japonesa terminaron "limpiando" el ring, dejando como escena final a ambas mostrando su interés en cazar el título que porta Perez.

- Así fue la aparición en ring de la chilena Stephanie Vaquer en WWE NXT:

SHE'S HERE!!!



Stephanie Vaquer has arrived and just took out Cora Jade and Roxanne Perez alongside Giulia!