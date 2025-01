Estrella de WWE desea volver a luchar en Chile por un sabroso motivo

El luchador mexicano Penta fue presentado hace un par de semanas como una de las grandes nuevas estrellas de WWE, firmando como miembro de la marca RAW y cautivando rápidamente a más fanáticos pese a la popularidad con la que ya contaba alrededor del mundo.

El autor del lema Zero Miedo ha tenido un impacto importante en RAW con dos victorias en igual número de luchas, por lo que su figura en la empresa va tomando rápidamente un impulso voraz.

Y, en medio de sus primeros días junto a WWE, Penta tuvo palabras para referirse a la posibilidad de luchar en Chile, expresando de paso su deseo de volver a pisar nuestro país junto con una particular razón.

El motivo gastronómico por el que Penta recuerda a Chile

Hace unos días Penta dialogó con el periodista Kevin Felgueras para Rock & Pop, en los que consultado por sus recuerdos de Chile habló de su gusto por la gastronomía nacional.

"Hace mucho tiempo que no voy para allá a ver a toda mi gente de Chile, a degustar un rico pastel de choclo (...) soy fan del pastel de choclo. Tengo un par de amigos por allá, cuando estuve trabajando en otras promociones, pero me encanta el pastel de choclo", mencionó el mexicano al citado medio.

Y, de poder venir a nuestro país a presentarse junto a WWE, el Zero Miedo señaló que: "No sé de datos de oficina y de dónde nos toca giras porque voy entrando, me estoy incorporando, estamos arreglando todo el calendario necesario. Pero hermano, yo me uno a ustedes. Me uno a toda mi gente chilena y vamos a decretar que en ese año la WWE regrese a Chile".