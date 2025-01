Por apurones: WWE filtra la mercancía de su nueva gran estrella antes de su debut

WWE ha tomado nuevos aires tras el paso de la transmisión de su marca a Netflix, algo que han aprovechado también para renovar su plantilla con potentes nuevos rostros en el ring.

Desde hace un par de semanas que se venía especulando que el luchador mexicano Penta sería la nueva adquisición de WWE tras poner fin a su contrato con AEW y quedar como agente libre, algo que se reafirmó el pasado lunes, cuando en el primer Monday Night RAW en Netflix hubo un nuevo video promocional que reveló la llegada del autor de la frase "Cero Miedo".

Pero, si bien fue anunciada su incorporación, Penta recién debutaría este lunes en pantalla como nueva estrella de la empresa norteamericana, aunque previo a ello, quizas por descuido, la compañía filtró la mercancía de una de las actuales estrellas pertenecientes a México.

Cero Miedo! Penta has a NEW T-Shirt and Replica Mask available at #WWEShop! #WWE



🛒: https://t.co/1cEOAQbSZ3 pic.twitter.com/qu8PYUK7GR