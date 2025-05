WWE NXT 6 de mayo: Horario, cartelera y dónde ver a Stephanie Vaquer EN VIVO

La continuidad de la acción en WWE llega este martes 6 de mayo con el episodio número 784 de NXT, el cual prepara una velada con luchas bastante atractivas y por supuesto, se espera la presencia de la chilena y campeona femenina de esta marca, Stephanie Vaquer.

Stephanie Vaquer ha estado expectante estos últimos días de quién será su próxima contendora a su campeonato femenino de NXT, algo que se podrá conocer esta noche con la lucha entre Jordynne Grace y Giulia, quienes se enfrentarán en mano a mano por la oportunidad titular.

Además, en el ring también tendremos diversas contiendas que prometen calidad. Kelani Jordan se medirá con Zaria por una oportunidad al título norteamericano femenino que posee Sol Ruca, mientras que habrá una batalla real de 25 luchadores para definir al retador número 1 al título de NXT que pertenece al intimidante Oba Femi.

Who will be next to face @Obaofwwe? 👀



An NXT Title shot at #WWEBattleground is on the line when a 25-Man Battle Royal goes down TONIGHT on #WWENXT!



📺 8ET/7CT on @TheCW pic.twitter.com/UUk5m6sZlS