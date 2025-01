John Cena anunció en WWE RAW su presencia en el Royal Rumble 2025

Todo un éxito ha sido el estreno de WWE en Netflix, iniciando su nueva era con el primer Monday Night RAW este lunes 6 de enero en el Intuit Dome, episodio que tuvo la especial aparición del mítico luchador John Cena.

El 16 veces campeón mundial protagonizó un segmento en este RAW con el que dio inicio a su gira de despedida de la lucha libre, algo que ya se conocía al haber anunciado hace meses que este 2025 será su útimo como competidor activo en el ring.

Por ello, es que la presencia de John Cena no dejó tiempo para especulaciones y el propio luchador hizo un importantísimo anuncio respecto a sus objetivos dentro de este año.

THE LAST TIME IS NOW 😢❤️



The JOHN CENA FAREWELL TOUR has officially begun on #RawOnNetflix. pic.twitter.com/azmLsHdMYc